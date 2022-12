Mondiali 2022 | Inghilterra-Francia 1-2 | bleus in semifinale contro il Marocco

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Labatte l’2-1 nei quarti di finale deidi Qatare va in: il 14 dicembre affronterà il, vittorioso 1-0 sul Portogallo. Nell’altra metà del tabellone, il 13 dicembre si sfideranno Croazia e Argentina per un posto in finale. La, campione del mondo in carica, conquista un posto tra le ultime 4 del torneo al termine di un match equilibrato e spettacolare, in particolare nel secondo tempo. Iavanzano grazie ai gol di Tchouameni e Giroud. All’non basta il rigore siglato per il provvisorio pareggio da Kane, che nel finale fallisce un secondo penalty e condanna i Tre Leoni all’eliminazione. LA PARTITA – Ladetta il ritmo ...