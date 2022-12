Mondiali 2022 | Deschamps | “Vittoria Francia magnifica”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – “E’ magnifico, era una grossa partita. Abbiamo incontrato una bellissima Inghilterra e abbiamo risposto. E’ magnifico per i giocatori raggiungere un’altra volta la semifinale. Dobbiamo goderci questo momento”. Ad affermarlo è il ct della nazionale francese, Didier, al termine della partita vinta dai bleus contro l’Inghilterra nei quarti di finale deidi Qatar. “Ora ci godiamo il momento, poi ci concentreremo sulla sfida di mercoledì. Possiamo essere felici anche se abbiamo concesso chance agli inglesi. E’ con il cuore e con il fegato che abbiamo mantenuto questo gol di vantaggio”. Per quanto riguarda la prossima partita contro il Marocco,non si sbilancia. “Ogni cosa a suo tempo. Il Marocco merita considerazione. Non era tra le squadre che tutti si aspettavano a ...

Il Marocco ha battuto il Portogallo 1 - 0 ai quarti di finale della Coppa del Mondo Qatar, volando così in semifinale. Esplode la festa dei tifosi in ...La vittoria del Marocco sul Portogallo per 1 - 0 alla Coppa del Mondo di calcio in Qatar ha fatto esplodere la gioia della comunità marocchina di Roma, che si è ...Nel corso dei festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali, un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. È accaduto intorno alle 19, in ...Ecco perché le vittorie dei Marocco, issatosi fino alle top 4 mondiali, suonano anche come la giusta ricompensa per Youssef En-Nesyri, professione centravanti. Che è già entrato nella storia degli ...