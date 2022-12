Mondiale | Portogallo eliminato | Cristiano Ronaldo in lacrime | VIDEO

...capace di vincere il match valido per i quarti di finale di Coppa del Mondo contro il, ...invaso il centro di Milano per festeggiare la storica qualificazione alla semifinale del, la ...Dopo la vittoria sul, che ha consacrato il Marocco prima squadra africana a conquistare la semifinale di un, i tifosi - a migliaia riuniti in banlieue, a Mantes - la - Jolie - ...Piazza dei Mirti a Centocelle è stata invasa da centinaia di tifosi, che hanno festeggiato la vittoria del Marocco contro il Portogallo con cori, ...(Corriere della Sera) Dopo la storica vittoria di oggi pomeriggio contro il Portogallo, i tifosi del Marocco stanno celebrando in tutto il mondo la prima storica semifinale dei Mondiali di una ...