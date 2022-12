Milano | tifoso accoltellato alla gola durante la festa del Marocco E’ in pericolo di vita

(Di sabato 10 dicembre 2022) L'hanno, ai festeggiamenti per la vittoria delcontro il Portogallo ai Mondiali. Un marocchino è stato gravemente ferito al collo con una coltellata. E' accaduto intorno alle 19 di oggi, 10 dicembre 2022, in viale Tunisia angolo corso Buenos Aires L'articolo proviene da Firenze Post.

