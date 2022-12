Milano Premier Padel P1 | Galan Lebron battono Ruiz Gonzalez | bene anche Paquito Tello e Bela Coello

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nuovo giorno e ancora tanto divertimento all’Allianz Cloud per ilP1. Quest’oggi il pubblico ha quasi riempito il palazzetto per vedere i quattro quarti di finale e i giocatori in campo non hanno deluso le aspettative. Tutti i big maggiori si sono imposti nei loro rispettivi match, mentre nel quarto di finale tra Bergamini/Victore Capra/Sz è arrivata la vittoria dei primi. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che è successo nella giornata odierna. Bella affermazione di Alejandroe Juan. I numeri 1 al mondo superano il primo vero test di questo torneo battendo per 7-5 6-1 Alex/Momo(teste di serie n.6). Dopo un primo set combattuto, in cui ...