Milano | incidente durante i festeggiamenti dei tifosi del Marocco | giovane accoltellato | portato via in ambulanza

(Di sabato 10 dicembre 2022)deidel, dopo che la squadra è riuscita a conquistare l’accesso alle semifinali dei Mondiali in Qatar sconfiggendo il Portogallo, c’è stato unin centro a. Lo riporta Repubblica: un’avrebbevia in codice rosso un ragazzo insanguinato da corso Buenos Aires, dove si erano radunati circa 5mila. Ilavrebbe ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe intromesso in una lite tra altri due uomini che stavano discutendo, nel tentativo di separarli, all’angolo tra viale Tunisia e corso Buenos Aires. L’aggressore sarebbe poi scappato. La festa che continua nelle ...

... dopo che la squadra è riuscita a conquistare l'accesso alle semifinali dei Mondiali in Qatar sconfiggendo il Portogallo , c'è stato unin centro a. Lo riporta Repubblica: ......al Labanof (laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di)... L'autopsia, che si è conclusa nella serata di ieri, si è svolta nell'ambito dell'...(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Sono circa 8.000, secondo le prime stime, le persone scese in strada a Torino per festeggiare la vittoria del ...La capolista del Girone A, dopo lo scivolone contro l'Albese, nell'anticipo della 10a giornata vince in trasferta contro la squadra federale per 0-3 (21-25; 17-25; 18-25) ...