Milano | 5mila tifosi del Marocco in festa | un accoltellato

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Circa 5.000delin piazza adopo la vittoria contro il Portogallo nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una persona è stata accoltellata alla gola ed è ricoverata in codice rosso al Policlinico. In vari quartieri della città gruppi disono scesi in strada a festeggiare mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente all’altezza di piazza Oberdan, e sono stati controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico nelle zone interessate daiin. Anche in piazza Duomo si sono radunati centinaia di. Nella zona di ...