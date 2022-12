Milano | 30enne accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria del Marocco | è in gravissime condizioni

(Di sabato 10 dicembre 2022) Unè statoal colloper celebrare ladelcontro il Portogalloi quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Il fatto è accaduto in corso Buenos Aires, all’altezza di Viale Tunisia, dove si erano radunati circa 5mila tifosi. Secondo quanto riferito dai presenti, il giovane avrebbe tentato di sedare una rissa tra altri due uomini che stavano discutendo. Il giovane avrebbe ricevuto una coltellata sul lato destro del collo. Il ferito, dopo essere stato soccorso e stabilizzato dai paramedici del 118, è stato portato in pronto soccorso in codice rosso. Le suesi sono aggravate all’ospedale Policlinico dopo che i medici hanno rilevato un’emorragia interna ...

Subito dopo aver colpito con un'arma da taglio la vittima, unverosimilmente di nazionalità marocchina, sarebbe scappato sfruttando la confusione dei festeggiamenti in piazza. Aè ...Le condizioni del. I festeggiamenti a. Tifosi del Marocco in festa, accoltellato un uomo. Nel cuore del capoluogo lombardo si sono riuniti migliaia di tifosi marocchini . Secondo ...Migliaia tifosi marocchini sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria sul Portogallo al Mondiale: a Milano c'è stato un accoltellamento ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2022 – Come per tutte le precedenti vittorie del Marocco nelle partite ai Mondiali del Qatar, festa sempre più grande anche a Milano oggi, dopo la vittoria co ...