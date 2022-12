Milan | vicino il rinnovo con Fly Emirates | accordo da 30-35 milioni a stagione

TUTTO mercato WEB

Ilè pronto a rinnovare con il main sponsor di Fly Emirates: la compagnia di bandiera degli Emirati è pronta a rinnovare a 30 - 35 milioni Ile Fly Emirates sono pronte a rinnovare la sponsorship. Secondo quanto riportato da Tuttosport c'è la volontà da entrambe le parti per rinnovare l'accordo. Il nuovo affare ...Come riferisce Tuttosport , il rinnovo con Emirates è. Un rinnovo che porterà nelle casse delcirca 30 - 35 milioni di euro . Vale a dire il doppio rispetto all'attuale accordo, in cui ... Milan, vicino il rinnovo con Emirates fino al 2028: affare da 30-35 milioni a stagione Il Milan è vicino a firmare un nuovo accordo di sponsorizzazione che dovrebbe portare nelle casse del club una cifra notevole. I risultati sportivi di questi anni stanno consentendo al Milan di ...Dalla centralissima città metropolitana ad un piccolo paese della Valtravaglia: ecco la storia di Stefania e della sua famiglia che hanno scelto di andare controcorrente "per un ritmo di vita più uman ...