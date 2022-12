Milan | rossoneri in partenza verso Malpensa | VIDEO PM

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilsi è ritrovato aello dove da lì è partito, pochi minuti fa, per. La squadra partirà stasera per Dubai.del nostro inviato Stefano Bressi.

Due gare prestigiosissime, seppur amichevoli, che potranno dare grossi stimoli aiguidati da Pioli. Chiaramente, la squadre presenti non saranno al completo. Per quanto concerne il, ...Il tecnico delStefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori che saranno convocati per il ritiro che isvolgeranno a Dubai. dall'11 al 20 dicembre: Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal ...“Se le vicende extracalcistiche non incideranno tanto, sono curioso di vedere cosa farà la Juventus, perché riavrà anche tutti i giocatori come Pogba e Chiesa”. “Il Milan è una squadra che ha qualcosa ..."Quanto c'è di Deschamps Nella Francia Tantissimo. E' un allenatore bravo e un ottimo gestore. Si è presentato al mondiale senza Kantè e Benzema e ha ...