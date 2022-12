Milan | il futuro di Gakpo è deciso | firma in estate

Si profilano dunque settimane decisive per ildi...CITTA' DI CASTELLO Come tutti i fidanzati immaginavano uninsieme. Una casa ed i figli con il lavoro già in tasca: lei in un'agenzia d'assicurazione, ... la bandiera dele la maglia del ...Con un contratto in scadenza a giugno del 2023, il nome di Chris Smalling fa gola a molti club, italiani ed esteri. Nonostante l’età (l’anno prossimo compirà 34 anni), da quando è approdato in Italia ...In merito al nuovo San Siro, l'edizione milanese del Corriere della Sera titola così stamattina: "Maratona in 7 progetti per lo stadio del futuro". A tre anni dalla ...