Meteo | sciabolata di gelo in Italia | -20 gradi | ecco dove

Leggi su tvzap

(Di sabato 10 dicembre 2022) Social.in, arriva il grande freddo:e quando. Con il Natele alle porte, glini dovranno fare il conto con un brusco abbassamento delle temperature. Una bassa pressione di 995 hPa attraverserà nelle prossime ore l’centrale portando maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con piogge localmente anche intense sul versante tirrenico; al Nord avremo locali pause un po’ più asciutte prima del ritorno di piogge e nevicate a quote di alta collina. Nei prossimi giorni, in alcune zone del Nostro Paese, troveremo delle temperature “glaciali”: vediamo come sarà il tempo nei prossimi giorni.Leggi anche –>Dicembre 2022, il tempo a Natale e Capodanno:le prime ...