Messi furioso nel post partita | succede di tutto | contro Weghorst | arbitro e Van Gaal!

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lionele la sua Argentina hanno strappato il pass per la semifinale Mondiale dopo un match a dir poco rocambolesco, terminato solo dopo la lotteria dei rigori. Alle reti siglate da Molina e dallo stesso numero 10 su calcio di rigore ha riscon una doppietta messa a segno nei minuti finali del secondo tempo. Proprio il centravanti olandese è stato preso di mira da Leonel. Il capitano della selezione sudamericana non ha risparmiato nemmeno Van Gaal e l’del match. Lionel“Cosa guardi sciocco?” queste le parole che il fenomeno argentino ha rivolto all’attaccante olandese in zona mista. Dichiarazioni riportate da Tyc Sports, scaturite probabilmente dai continui diverbi avuti in campo tra i ...

DOHA - Raccontano i cronisti della Selección che è una novità anche per loro il, dopo una vittoria come quella con l'Olanda che gli schiude le porte della semifinale del Mondiale e lo avvicina all'unico obiettivo che gli manca in carriera, oltretutto senza l'...Parita tesissima tra Argentina e Olanda: l'Albiceleste passa ai rigori con protagonista Leo. Al termine della partita, il numero 10 polemizza ... Messi furioso: "L'arbitro Lahoz non all'altezza, Van Gaal bugiardo e Weghorst provocatore" Uno strano episodio è accaduto subito dopo Argentina-Olanda con Messi protagonista. Sembra di rivedere quella famosa scena di Ibrahimovic ...Nonostante il successo che consente alla sua squadra di giocare le semifinali del Mondiale, Messi non ha gradito la prestazione dell'arbitro. Argentina in festa per la vittoria contro l’Olanda dopo i ...