Mes | Italia fanalino di coda Si rischia l' isolamento

(Di sabato 10 dicembre 2022) - Dopo il via libera da parte della Corte Costituzionale tedesca alla ratifica, l'non può più rimandare la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità contro cui si è schierato il M5s, ma ...

... l'non può più rimandare la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità contro cui si è schierato il M5s, ma soprattutto Lega e Fratelli d'. La questione scotta, il dibattito divide le ...Sempre ieri infatti è rimbalzata da Berlino la notizia che la Corte costituzionale tedesca ha dato via libera all'adozione delsanitario. L'finora è sempre stata contraria e Meloni, già ...Isolati sul dossier migranti. Isolati sul Mes. Anche sull’energia abbiamo perso lo smalto dei mesi passati. E sul Pnrr ...Dopo il via libera da parte della Corte Costituzionale tedesca alla ratifica, l'Italia non può più rimandare la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità contro cui si è schierato il M5s, ma ...