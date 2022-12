Mercato Napoli – Giuntoli vuole anticipare la concorrenza per Baldanzi

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilin quest’avvio di campionato ha ottenuto ottimi risultati che hanno permesso alla squadra di concludere il 2022 da primi in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan. Gli scout azzurri, però, sono già al lavoro per monitorare nuovi colpi da mettere a segno nella sessione diestiva. Tra questi potrebbe L'articolo

Il tecnico toscano spegne qualsiasi voce, con la sola eccezione di Demme: 'Vorremmo tenerlo, ma la decisione spetta a ...In conferenza stampa alla vigilia diCrystal Palace, l'allenatore delha risposto così a chi gli chiedeve del futuro del difensore coreano. Risposta da brividi: ' Futuro di Kim Min Jae ...Il Napoli in quest’avvio di campionato ha ottenuto ottimi risultati ... Gli scout azzurri, però, sono già al lavoro per monitorare nuovi colpi da mettere a segno nella sessione di mercato estiva. Tra ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulla situazione di Demme che vorrebbe avere più spazio.