Meno male che c' è lui Ballando | la bordata di Maurizio Costanzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022)spesso il sabato sera guardacon le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai uno. Rispetto alle polemiche che si scatenano ogni volta durante e dopo la trasmissione, il big della tv, in una intervista a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, dice: "Si, ho difeso Selvaggia Lucarelli dagli attacchi di tutti. La Zanicchi l'ha insultata, ma che stanno facendo, via...". Quindi il conduttore e popolare giornalista, per quanto riguarda gli altri giurati di- Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino -, salva soltanto il direttore del Corriere dello Sport: "che c'è Ivan Zazzaroni che è uno serio".riferendosi al giurato dicon le Stelle, che è stato ...