Meloni salta Alicante e incontro con Macron Tajani media | no divisioni

(Di sabato 10 dicembre 2022) Poteva essere il meeting del disgelo, o quello della tensione. E invece, tutto rimandato. Una influenza, fa sapere palazzo Chigi, impedisce a Giorgiadi partecipare al vertice EuMed di. Dunque, alla fine, niente focus sull'energia e sul patto di stabilità europea. Ma soprattutto niente faccia a faccia con il presidente francese Emannuelall'indomani dell'ennesimo scontro sul tema migranti. Dallo staff del presidente del Consiglio ci tengono subito ad allontanare le voci e i sospetti di una malattia un po' troppo provvidenziale, e fanno sapere che "non c'è nessun collegamento" con il botta e risposta che ieri ha visto la Francia sostenere di essere ancora in attesa che la premier italiana indicasse una data per la sua visita a Parigi, e il governo spiegare che dall'Eliseo non è mai arrivato alcun invito ...