Meloni ha cassato il bonus cultura per i giovani Dobbiamo contrastare la scelta | in parlamento | nelle piazze | dovunque

L'HuffPost

... tra le tante norme disposte dalla legge di bilancio presentata dal Governo, quella che ha ... Anche se molti sostengono che questo limite rialzato a 60 euro sarà "" dall'Europa, non ...... talmente indisponibile che ormai l'Occidente sembra averlo, liquidato a favore dei ladri ... ma doverlo uccidere, se non altro a parole, "P38,ti mangio il cuore", istigati come è ... Meloni ha cassato il bonus cultura per i giovani. Dobbiamo contrastare la scelta: in parlamento, nelle piazze… E’ di ieri la notizia che il governo di Giorgia Meloni in un emendamento alla legge di Bilancio avrebbe tagliato il bonus cultura per i giovani; se questo risponde a verità è un altro segnale ...Il governo darebbe priorità ad altre misure di bandiera, visto che questa - tra le altre cose - impatterebbe poco a livello di consenso ...