Medvedev-Fritz in tv | orario | canale e diretta tv e streaming finale Diriyah Tennis Cup 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Daniilsfiderà TaylornelladellaCup, torneo d’esibizione saudita che conclude una tre giorni did’alto livello. Il russo è stato finora un rullo nei suoi match giocati, imponendosi facilmente prima su Zverev e in semisu Wawrinka. Zero set persi, zero long set giocati per l’ex vincitore degli Us Open, che è chiamato ad una reazione di forza nel 2023 dopo unavaro di soddisfazioni.dal canto suo prosegue il suo ottimo momento dopo la semialle Atp Finals. Due buone vittorie contro Hurkacz e Norrie per l’americano, che probabilmente non vorrebbe che questofinisse. C’è un solo precedente tra i due, vinto da ...