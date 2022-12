Me ne vado L' audio che incastra l' autista del tir che ha travolto Alessia

(Di sabato 10 dicembre 2022) In unl’del tir che ha investito e ucciso Alessia Sbal urlerebbe alla 42enne che non avendole fatto niente se ne sarebbe andato, senza aspettare la Polstrada

Corriere Roma

Uno deglidepositati in procura, quello che si riferisce alla chiamata delle 20,43, fa ... E la persona dice: "Non ti ho fatto niente, io adesso me ne!". La frase ha una logica riportando il ...... fra le 20.39 e le 20.43 del 4 dicembre scorso: decisivi i filedel 112, ora nella relazione inviata al pm Stefano Luciani. 'Ma non ti ho fatto niente, ci siamo appena toccati. Io me ne', ... Morte Alessia Sbal, l'audio che accusa il camionista alla guida del tir: «Fermati!» Colpo di scena nelle indagini sulla morte della 42enne sul Raccordo anulare. Dagli audio emerge che i due sono scesi dai loro veicoli e hanno litigato per un minuto, al telefono con il 112. Sarà anali ...La registrazione della telefonata al 112 prova che il camionista è ripartito mentre la vittima lo implorava di fermarsi e un attimo dopo l'ha investita. Smascherate le bugie dell'arrestato ...