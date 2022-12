Maya Mia | trovata morta l’influencer da 1 | 2 milioni di fan su Instagram “Aveva paura per la sua vita”

(Di sabato 10 dicembre 2022)Mia,da 1,2di fan suMaja Janeska, influencer con oltre 1,2di follower su, è statain quelle che i media sudafricani e i membri della famiglia definiscono “circostanze misteriose”. Gli investigatori hanno detto che Janeska, 39 anni, è statacon una ferita da arma da fuoco alla testa nella sua lussuosa casa di Bassonia Estate a Johannesburg, in Sudafrica, lo scorso 2 dicembre. Il corpo della donna è stato rinvenuto in camera da letto. La ragazza, conosciuta come “Mia”, secondo quanto riferito, viveva con il magnate Kyle Phillips, co-direttore del produttore di tabacco Carnilinx con sede a ...

TPI

Nel 2018 l'altro figlio si era suicidatotemeva di essere uccisa La ragazza, conosciuta come '', secondo quanto riferito, viveva con il magnate Kyle Phillips, co - direttore del ...La ragazza, conosciuta come '', secondo quanto riferito, viveva con il magnate dKyle Phillips, co - direttore del produttore di tabacco Carnilinx con sede a Johannesburg. Phillips. L'uomo ha ... Maya Mia, trovata morta l'influencer da 1,2 milioni di fan su Instagram Maja Janeska, influencer con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, è stata trovata morta in quelle che i media locali e i membri della famiglia definiscono ...Maja Janeska, influencer con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, è stata trovata morta in quelle che i media locali e i membri della famiglia definiscono ...