Mattarella positivo al Covid Crisanti | da capo dello Stato leggerezza a ‘La Scala’ senza mascherina

(Di sabato 10 dicembre 2022) "Il Presidente della Repubblica Sergiosi è sottoposto quest`oggi a un tampone risultandoal19. Èquindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell`appartamento al Quirinale". Lo rende noto il Quirinale, precisando che "il presidente sta bene". "Non so se il presidente si è contagiato in quell'occasione della prima al teatro 'La Scala', questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un'occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l'esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidente ...