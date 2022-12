Massimiliano voleva morire in Italia Ma anche stavolta l’ultimo diritto umano è stato negato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022)messaggio video di, in cui diceva di essere costretto ad andare in Svizzera pertramite suicidio assistito, non sono riuscita a vederlo fino alla fine. Costretto ad andarmene via, per andarmene via, dice il 44enne toscano affetto da sclerosi multipla. Sapevo che bastava un’arma da fuoco, ma io volevoin modo indolore, dice sempre. Così si è messo in contatto con Marco Cappato, promotore della campagna eutanasia legale, che fin dal febbraio 2017 (suicidio assistito di Fabiano Antonani dj Fabio) accompagna in Svizzera presso la sede dell’associazione Dignitas chi vuole. E ieri, 8 dicembre, scortato da Felicetta Maltese, attivista della campagna Eutanasia Legale, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista, ...