Marocco | un accoltellamento a Milano durante i festeggiamenti

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un uomo è stato accoltellato adei tifosi marocchini dopo la vittoria contro il Portogallo Secondo quanto segnalato da Sky Tg24, c’è stata una vittimadei tifosi marocchini per la vittoria ai quarti di finale del Mondiale 2022 contro il Portogallo. La vittima è stata accoltellata in corso Buenos Aires, all’altezza di viale Tunisia. Nel frattempo continuano iin numerose città italiane come Roma,, Napoli e Torino per unche sta facendo sognare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

