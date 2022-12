Marocco | tifosi festeggiano in corso Buenos Aires a Milano | accoltellato un ragazzo | è gravissimo Almeno 5mila in strada

(Di sabato 10 dicembre 2022) Doveva essere una festa . La Nazionale marocchina ha battuto il Portogallo ed è volata in semifinale del Mondiale di Qatar 2022 . E proprio come dopo la vittoria con la Spagna le strade e le piazze d'...

Dopo la vittoria sul Portogallo , che ha consacrato ilprima squadra africana a conquistare la semifinale di un Mondiale , i- a migliaia riuniti in banlieue, a Mantes - la - Jolie - ...E proprio come dopo la vittoria con la Spagna le strade e le piazze d'Italia si sono riempiti didelper festeggiare. Ma a Milano , nel corso dei festeggiamenti, un uomo di 30 anni è ...I tifosi del Marocco in festa: Prato (foto Tempestini/Attalmi) I tifosi del Marocco in festa: Prato (foto Tempestini/Attalmi) I tifosi del Marocco in festa: Prato ...Il Marocco ha scritto una pagina importantissima della storia del calcio. Battendo il Portogallo di misura, il Marocco è la prima formazione africana a raggiungere la semifinale dei campionati del mon ...