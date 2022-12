Marocco Portogallo LIVE 1-0 | i lusitani attaccano a testa bassa

(Di sabato 10 dicembre 2022) All’Al Thumama Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Al Thumama Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Fernando Santos ci ripensa e richiama Cristiano Ronaldo dalla panchina: CR7 in campo al 51 minuto Cristiano Ronaldo richiamato in campo da Fernando Santos al 51 minuto di gioco di ...All'Al Thumama Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Thumama Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...En Nesyri sblocca Marocco Portogallo: l’ex Juventus Cristiano Ronaldo reagisce così in panchina – VIDEO Il Marocco sorprende anche il Portogallo e va in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di E ...Marocco-Portogallo le pagelle e il tabellino della partita. Per i portoghesi è una grossa occasione per ottenere la semifinale: vediamo com'è andata ...