Marocco-Portogallo | le formazioni ufficiali | Ronaldo e Leao out

... il ct Santos gli preferisce ancora Goncalo Ramos Dopo le polemiche degli ultimi giorni, ancora una panchina per Cristiano Ronaldo con il. Nei quarti di finale contro ilil ct ...DOHA (Qatar) - Alle ore 16 ilaffronta ilper staccare il pass valido per le semifinali dei Mondiali 2022, la grande domanda che ha accompagnato la squadra di Santos dalla vigilia ha la sua risposta: Cristiano ...(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina anche nel quarto di finale che il Portogallo giocherà ai Mondiali di calcio ...Dopo la Svizzera, il cinque volte Pallone d'Oro non giocherà dall'inizio neppure il quarto di finale dei Mondiali. Come mai non sta giocando ...