Marocco nella storia | eliminato anche il Portogallo È la prima squadra africana a raggiungere le semifinali in un Mondiale Le lacrime di

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ildi Hakimi, Ziyech e compagni vola in semifinale . La favola di Qatar 2022 non finisce nemmeno ai quarti di finale. E l'eroe della partita si chiama Youssef En - Nesyri , l'autore della rete ...

DOHA - Un urlo solo, lunghissimo, assordante. Ilriscrive l'atlante della Coppa del Mondo, per la prima voltastoria l'Africa ha una squadra alle semifinali di un Mondiale. Tre continenti in corsa, l'ultima volta vent'anni fa quando la ...E, così, proprio come contro la Spagna, ilha sfruttato al massimo la sua occasione. Con un Portogallo arrembante che ha schiacciato gli avversaripropria metà campo per 42 minuti di ...Il Marocco è la prima squadra africana della storia a qualificarsi per i Mondiali di calcio. Il miracolo è compiuto, il Portogallo si ...Prosegue la favola del Marocco. A decidere la sfida è un colpo di testa vincente di En Nesyri, facilitato da un’uscita maldestra di Diogo Costa, che consente così a una squadra africana di entrare tra ...