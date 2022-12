Marocco nella storia | batte il Portogallo e va in semifinale Mondiale

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 dicembre 2022) . 1-o per il, gol nel primo tempo di En-Nesyri su papera di Diego Costa che esce a vuoto. Dopodiché ilattacca ama in fondo non si rende mai realmente pericoloso. Mai quanto il Marcco che sfiora il raddoppio. Nel 2022 ilè la prima nazionale africana a raggiungere laripresa Fernando Santos ha messo dentro tutti: Ronaldo, Leao, tutti ma non è cambiato nulla. L'articolo ilNapolista.