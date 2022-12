Calciomercato.com

Leggi Anche Verona, aggressioni a tifosi del: 13 fermi Festa anche nelle altre piazze italiane - L'e i festeggiamenti dei tifosi delsi sono scatenati anche in altre piazze ...... si vede il centrocampista del, Amallah, in videochiamata con i suoi amici per festeggiare ... Da un lato l'per la vittoria e dall'altro tutta la delusione per una sconfitta inaspettata. ... Marocco, l'euforia dei tifosi in patria: braccia al cielo a Casablanca VIDEO E’ una storia strana quella di Sofian Amrabat. Una storia di alti e bassi, come molti ce ne sono nella vita, ma decisamente molto repentini, come raramente accade. Il centrocampista marocchino approda ...Sono passati due giorni dall'eliminazione della Spagna dal Mondiale in Qatar, ma le polemiche in terra iberica non sembrano finire. Il Marocco, vera e propria rivelazione della ...