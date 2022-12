Manovra 2023 | domenica scade termine presentazione emendamenti

Orizzonte Scuola

... riammessi anche gli emendamenti a firma Malavasi, che riconosce alla Fondazione Nazionale 'Durante e Dopo di noi' Anffas Onlus un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni, 2024 e ..."Abbiamo chiesto, con un emendamento allaFinanziaria a firma del deputato di Azione - Iv, Ettore Rosato un impegno per 'salvare' ...un contributo pari a 15 milioni di euro per l'annoal ... Manovra 2023, quasi mille emendamenti giudicati non ammissibili. Le ultime notizie Riconsiderati ammissibili anche gli emendamenti Lai e Lazzarini che, al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, autorizzano la spesa di 600mila euro per ciascuno ...Dopo la bufera sulla cancellazione della 18App, la maggioranza aggiusta il tiro. "Non aboliamo la App18, è una fake news, noi tuteleremo ...