Manovra 2023 | 400 emendamenti giudicati non ammissibili Le ultime notizie

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sarebbero circa 400, a quanto si apprende da fonti parlamentari, glialla legge di bilancio dichiarati al momento nonall'interno delle 3.024 proposte presentate in Commissione Bilancio alla Camera. L'articolo .

Parla così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, interpellato dall'Adnkronos sul dibattito intorno all'emendamento di maggioranza allache prevede, tra le altre cose, l'...È bufera sull'emendamento alla, presentato da Federico Mollicone (Fdi), Rossano Sasso (Lega) e Rita Dalla Chiesa (FI) che, ...l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno'.Per il viceministro «la "tregua fiscale" costituisce una necessaria premessa. La costruzione di un rinnovato rapporto tra Stato e cittadino-contribuente presuppone la previa distensione della conflitt ...Sicché la Manovra per la Legge di Bilancio 2023 è la più accreditata vetrina di cosa abbiano in testa i nuovi governanti. Quel programma definito da qualsivoglia commentatore non allineato ...