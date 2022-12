Maltempo in Campania | allerta meteo prorogata fino a domani

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti È in vigore sul territorio regionale unadella Protezione Civile dellacon livello di criticità idrogeologica di colore Arancione per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Giallo sul resto della regione. L’avviso, che scadeva alle ore 23.59 di oggi, sabato 10 dicembre è stato prorogatoalle 15 di, domenica 11 dicembre, ma con degradazione del livello di criticità che passa al Giallo su tutte le zone tranne la 2 e la 4 (Alto Matese e Volturno, Alta Irpinia e Sannio) che diventano di colore Verde. La perturbazione continuerà ad insistere sulla nostra regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di ...

Adnkronos

... sabato 10 dicembre , una perturbazione di aria fredda porterà piogge in tutta Italia, ma le regioni maggiormente colpite dalsaranno quelle tirreniche: Toscana, Lazio,e Calabria. ...... inoltre, allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di T oscana, Marche, Lazio,, Calabria e Sardegna., allerta ... Maltempo in Campania, allerta arancione su Ischia e parte della Regione Intanto, prima del gelo artico, sabato 10 dicembre, una perturbazione di aria fredda porterà piogge in tutta Italia, ma le regioni maggiormente colpite dal maltempo saranno quelle tirreniche: Toscana, ...Il maltempo si abbatte sull’Italia e nella giornata di oggi, 10 dicembre, è allerta meteo arancione in ben 8 regioni. Si tratta di Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Ca ...