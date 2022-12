Maltempo | bomba d’acqua si abbatte sul Casertano 

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Unaha investito nel primo pomeriggio di oggi il Comune di Presenzano, piccolo centro dell’alto casertano. In pochi minuti le strade del centro, che si estende alle pendici di una collina, sono state invase dall’acqua, allagando anche alcuni locali al piano terra. Il sindaco Andrea Maccarelli ha subito attivato la Protezione Civile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

