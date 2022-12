Mac Cosmetics x Whitney Houston | omaggio ad una grande artista

Tag24

Stila, Convertibile Color in Petunia. Prezzo: da 20,95 a 16,76 applicando il codice ..., Prep + Prime Fix + Magic Radiance. Prezzo: da 32 a 28,16 applicando il codice sconto LFCLIO su ...Non ha vinto solo scettro e corona: come ambassadorper un anno, firmerà una capsule collection in edizione limitata. Quale tocco non può mancare "Se brilla è Diamond, quindi non può ... Mac lancia una capsule collection dedicata a Whitney Houston Con le nuance metalliche della nuova collezione make up creata da Mac Cosmetics. Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Whitney Houston e il mondo del cinema e del make up hanno deciso di ricordar ...Marco Castoldi è vaporoso, magico, a volte turbolento: «Da bambino sognavo di essere Morgan e mi sono inventato così come sono». Transita come un folletto da una bufera all’altra, ma ne esce sempre co ...