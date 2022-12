M5s si inventa il terzo mandato civico L' ex sottosegretario Cancelleri si vuole candidare sindaco a Catania

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Non ho mai pregato per una candidatura. Prego i santi”. Lo disse Giancarlo, storico esponente dei Cinque Stelle, quando nello scorso giugno rinunciò a candidarsi (per la terza volta) alla presidenza della Regione siciliana. Una scelta dettata dal buonsenso, oltre che da un preciso vincolo: quello dei due mandati. Su cui il M5s – su precisa indicazione di Beppe Grillo – non ha inteso derogare. La decisione assunta da Giuseppe Conte, ob torto collo, è costata la riconferma a numerosi big del Movimento: da Paola Taverna a Vito Crimi, passando per l’ex presidente della Camera Roberto Fico e l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede. Compreso, che dopo aver consumato tre quarti della sua carriera politica all’Assemblea regionale siciliana, da parlamentare semplice e da vicepresidente dell’aula, è migrato a Roma – da non eletto – per entrare ...