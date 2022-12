Lutto al Mondiale | deceduto un giornalista durante Olanda-Argentina

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tragedia nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium. Grant Wahl, notodella CBS Sports, èmentre svolgeva il suo lavoro. In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le cause della morte sarebbero riconducibili ad un attacco cardiaco. Diversi testimoni presenti sugli spalti dello stadio hanno affermato di aver visto Wahl cadere all’indietro nella sua postazione. I colleghi vicini si sono poi rivolti tempestivamente ai soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Come dichiarato sul proprio sito web, lo stessoera stato vittima di malanni, che di giorno in giorno andavano sempre più in crescendo: da un semplice raffreddore, ad una bronchite fino al malore fatale. Il tutto alimentato da tre settimane di ...