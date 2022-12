Los Angeles | l' ordinanza contro nuove trivellazioni | ' Tutti meritano di respirare aria pulita'

la Repubblica

... perché la costringeva quattro volte a settimana a viaggi di cinque ore verso, mettendo a dura prova anche la resistenza della propria famiglia. Le prime parti inoltre erano ovviamente ...'Potrebbe essere il passo più importante verso la giustizia ambientale che questo Consiglio ha compiuto negli ultimi tempi' ha commentato ... Los Angeles, la megalopoli cambiata in 10 anni Una ragazzina ha ricevuto la prima licenza al mondo per possedere un unicorno, firmata dalla contea di Los Angeles ...Al contrario di quanto trapelato, il ragazzo che ai TGA ha dedicato a Bill Clinton il GoTY non è stato arrestato ...