Los Angeles | l’ordinanza contro nuove trivellazioni | “Tutti meritano di respirare aria pulita”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Potrebbe essere il passo più importante verso la giustizia ambientale che questo Consiglio ha compiuto negli ultimi tempi” ha commentato entusiasta Paul Krekorian, presidente del Consiglio comunale della città di Losdopo che, lo scorso 2 dicembre,e 12 i suoi membri hanno approvato un’ordinanza che vietaper estrarre gas e petrolio e prevede lo smantellamento dei 5 mila pozzi esistenti entro 20 anni. Una lunga tradizione di politiche ambientali all’avanguardia Un provvedimento storico che conferma quanto la California sia uno degli Stati più all’avanguardia nella legislazione ambientale, capace di fare scuola anche nel resto del Paese. Quando, negli anni ‘70, la Città degli angeli rischiava di trasformarsi in un inferno a cielo aperto a causa dell’inquinamento atmosferico, il ...

