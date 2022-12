L’Olanda e gli 11 metri fatali | quante sfide perse dal dischetto

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Olanda: gli 11Venerdì 9 dicembre si sono giocati i primi due quarti dei Mondiali in Qatar. Per decretare le due semifinaliste sono stati necessari i calci di rigore in entrambi i match. Tra Brasile e Croazia, ad avere la meglio è stata la nazionale croata. In Olanda-Argentina, invece, a passare è stata la nazionale albiceleste. Questa è l’undicesima edizione dove, tra le modalità di passaggio del turno, ci sono i penalty. La prima partita fu Germania Ovest-Francia nell’edizione del 1982 dove passarono i tedeschi. Un edizione che noi italiani ricordiamo con gioia. Proprio gli azzurri con gli 11hanno un rapporto di amore e odio. Tre eliminazioni dalnegli anni ’90 ma anche la vittoria nel 2006. Una nazionale che con la lotteria dei rigori ha un rapporto indigesto è proprio quella orange. ...