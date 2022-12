“Lo faccio se vinco” Iva Zanicchi choc | bufera per la ‘porno’ promessa su Ballando con le stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ivaè la protagonista di questa edizione dicon le. Dagli scontri con Selvaggia Lucarelli alle barzellette piccanti che racconta dopo le sue brillanti performance: la cantante 82enne sta catturando l’attenzione del pubblico. Praticamente quasi quotidianamente si parla di lei e, dal momento che conosce perfettamente lo strumento televisivo, ne cavalca l’onda. Il tutto le ha consentito di arrivare in finale, nonostante – a detta sua – non abbia mai ballato e mai fatto ginnastica. Di recente Ivaha anche usato parole al miele per Selvaggia Lucarelli: A Oggi è un altro giorno la cantante ha dichiarato: “A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto”. “Dice anche delle cose giuste eh ...