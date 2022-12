LIVE Trento-Itambe Minas 3-0 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | i dolomitici passano come primi nel girone!

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-SADA CRUZEIRO DIDALLE 01.15 23.36 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 23.35 L’Itas non ha avuto problemi con i 12 punti di Lavia e i 10 di Kazisky e Michieletto. Adesso affronterà la perdente di Perugia-Sada Cruzeiro. 25-18 PARALLELA VINCENTE DI LAVIA! 3-0! Semifinalista a punteggio pieno. 24-18 Muro di Lisinac! Sei match point. 23-18 Lisinac dopo una difesa pazzesca di Michieletto. 22-18 Ma c’è l’invasione di Kelvi! Tolto il punto. 21-19 Muro di Kelvi. 21-18 Murato Michieletto! 21-17 Arthur è una sentenza in attacco. 21-16 Stavolta affossa il ...

...dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi ( GLI AGGIORNAMENTI...2.282 in Umbria 1.594 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.628 nella Provincia autonoma di......//www.niccolofabi.it/web// ). Queste le date del "Meno per meno Tour" (organizzato da Magellano ... 21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport); 26 aprile a(Auditorium Santa Chiara); 27 ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Itas Trentino-Itambe Minas, seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club di volley masc ...Giovedì, 8 dicembre, ci sarà la gara di debutto per la formazione italiana di Trento al Mondiale per Club in corso a Betim in Brasile ...