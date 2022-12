LIVE Trento-Itambe Minas 2-0 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | 5-6 | equilibrio anche nel terzo set

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PERUGIA-SADA CRUZEIRO DIDALLE 01.15 13-9 Michieletto è una sentenza! 12-9 Muro Kazyski! 11-9 Attacco di Michieletto. 10-9 Kelvi con il primo tempo. 10-8 Perfetto Lisinac. 9-8 Non riesce il muro di Sbertoli. 9-7 Parallela di Michieletto potentissima. 8-7 Out l’attacco dei brasiliani. 7-7 Podrascinin con un grande attacco. 6-7 Sbaglia la battuta Lavia. 6-6 Se ne va il pallonetto di Vinicius. 5-6 Michieletto con due bordate! 4-6 Kazyski sfonda il muro. 3-6 Erroredi Kazyski. 3-5 Stavolta sbaglia Saliba. 2-5 Ace di Saliba. 2-4 Sbaglia il servizio Lisinac. 2-3 Kazyski stavolta non perdona. 1-3 Muro. 1-2 Michieletto murato da Kelvi. 1-1 Diagonale di Michieletto da posto ...

Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW- ITAMB É MINASALLE 22.15...La diretta testuale di Trento-Minas, partita dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: aggiornamenti e punteggio live ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Itas Trentino-Itambe Minas, seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club di volley masc ...