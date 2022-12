OA Sport

13 Noeckler (ITA) 33 4 36 Salvadori (ITA) 1'06' 39 Ventura (ITA) 1'12 9 53 Mocellini (ITA) 1'44 1 13:18 1'44 1 di ritardo per Simone Mocellini, 53° e dunque appena fuori dai punti.13.37 Si chiude qui il gigante della Val d'Isere con l'ennesima prova di forza di Marco Odermatt. Podio per un ottimo Manuel Feller e un rimontante Zan Kranjec. Bene Filippo Della Vite, 12° e miglior ... LIVE Sport Invernali, liveblog 10 dicembre in DIRETTA: Marta Bassino trionfa al Sestriere! Sesto Grassl nel pattinaggio artistico Appuntamento da non perdere domenica 11 dicembre con Sky Calcio Club, live dalle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. In compagnia di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani e Marco ...È partito il conto alla rovescia per l’evento clou dell’anno per gli appassionati di sport. Ultimi ritocchi ai preparativi scenografici e alla scaletta della serata che sarà presentata da Ruggero Sard ...