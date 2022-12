LIVE Sci di fondo | 10 km Beitostølen 2022 in DIRETTA | De Fabiani ottimo 6°! Bene anche Noeckler e Ganz Vincono Paal Golberg e Kerttu Niskanen

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:23 Termina dunque qui la nostra, con parecchie emozioni sul fronte italiano che sta davvero trovando segnali positivi ovunque a. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 13:21 CLASSIFICA FINALE 1(NOR) 23’55?6 2 Toenseth (NOR) 7?6 3 Musgrave (GBR) 10?3 4 Iversen (NOR) 13? 5 Nyenget (NOR) 20?3 6 DE(ITA) 21? 7 Brugger (GER) 23?2 8 Gunnulfsen (NOR) 25?2 9 Holund (NOR) 25?8 10 Halfvarsson (SWE) 26?8 13(ITA) 33?4 36 Salvadori (ITA) 1’06” 39 Ventura (ITA) 1’12?9 53 Mocellini (ITA) 1’44?1 13:18 1’44?1 di ritardo per Simone Mocellini, 53° e dunque appena fuori dai punti. 13:16 Attendiamo la conclusone di Simone Mocellini, che ...