LIVE Sci di fondo | 10 km Beitostølen 2022 in DIRETTA | Caterina Ganz in predicato di trovare un buon risultato

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:39 Karlsson finisce dietro a Kalvaa al km 3.2, il dato impressionante è che ha perso otto secondi in 600 metri ed è dunque a 1? dal 9’00?8 della norvegese. 10:37 Frida Karlsson non ha intenzione di fermarsi anche di fronte ad Anne Kjersti Kalvaa, e supera la norvegese (6’54?7) di 7?7 al km 2.6. 10:36 Intanto si porta al comando Jasmi Joensuu: la finlandese chiude in 27’44?9. 10:35 E conclude la propria prova, 28’07?2! Per i segnali che arrivano dal resto del percorso, con Heidi Weng che non sta facendo meglio di lei, potrebbe arrivare un validissimo! 10:33 Intanto continua la leadership di Kerttu Niskanen, ma attenzione a Frida Karlsson: la svedese è partita e per lei è 3’21?4 al km 1.3. 10:30 Termina la propria prova Anna Comarella, ...