LIVE Sci alpino | Gigante Val d’Isere 2022 in DIRETTA | tutti contro Odermatt | De Aliprandini a caccia del risultato di prestigio

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI SCIDALLE 10.30 E DALLE 13.30 9.03: Il circuito mondiale maschile torna come di consueto nel secondo fine settimana di dicembre in Europa dopo la campagna americana e il primo week end di gare a Valè dedicato alle prove tecniche. 9.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladello slalomdi Val, valido per la coppa del Mondo-2023 di scimaschile Programma, orari, Tv e streaming delmaschile di Val– Il programma della Coppa del Mondo di sci ...