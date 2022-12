LIVE Sci alpino | Gigante Val d’Isere 2022 in DIRETTA | dominio Odermatt | Feller l’unico ad insidiarlo Ancora fuori De Aliprandini

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI SCIDALLE 10.30 E DALLE 13.30 10.00: Esce nella parte centrale il norvegese Windingstad 9.59: Bella prova del norvegese McGrath che riesce a sfruttare anche le fossette che si stanno creando vicino alle porte e chiude a 1?32 dalla testa ed è quarto 9.58. Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1Marco SUI 1:01.89 2Manuel AUT 1:02.34 +0.45 3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 +1.19 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 +1.49 4 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 +1.49 6 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 +1.54 7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 +1.63 7 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 +1.63 9 KRANJEC Zan SLO 1:03.76 +1.87 10 MURISIER Justin SUI ...

