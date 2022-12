LIVE Sci alpino | Gigante Sestriere 2022 in DIRETTA | VITTORIA SPETTACOLARE DI BASSINO! Sul podio Hector e Vlhova | 4° Brignone e primi punti per Zenere

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELMASCHILE DI SCIDALLE 9.30 E DALLE 12.30 14:28 Marta Bassino, dopo il terzo posto di Killington, si prende anche il pettorale rosso di leader della classifica di. Pandemonio totale al, per una super squadra azzurra. Bassino con la sestain Coppa del Mondo aggancia Denise Karbon. Bravissimache recupera una posizione nella seconda manche, finisce undicesima e porta a casa i suoinel massimo circuito. 14:26 Petrava comunque sul, inserendosi in terza posizione a +0.40. Seconda posizione per ...