LIVE Sci alpino | Gigante Sestriere 2022 in DIRETTA | si parte! Quattro azzurre in gara | Bassino in lotta per il podio e per la vittoria

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELMASCHILE DI SCIDALLE 9.30 E DALLE 12.30 13:30 E’ PARTITA LA SECONDA MANCHE DELFEMMINILE AL! In pista Brunner. 13:27 La prima a partire sarà l’austriaca Stephanie Brunner, al rientro dopo un calvario di infortuni e operazioni. 13:24 Giornata di sole al, ieri una nevicata ha rovinato un po’ la pista dopo che gli organizzatori l’avevano preparata alla perfezione; per cui in questa seconda manche si potrebbe assistere a grandi rimonte delle prime partenti, anche se i distacchi sono comunque abbastanza elevati. 13:21 La classifica al termine della prima manche: 1. Petra Vlhova (SVK)2. Marta ...